Кунгурский мясокомбинат уберет свинину из состава «Татарских сарделек»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Айгуль Шайхлисламова). Кунгурский мясокомбинат (Пермский край) больше не будет использовать свинину в производстве «Татарских сарделек». Об этом агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» сообщил в ответ на запрос ИА «Татар-информ».

«Учитывая мнение потребителей в Республике Татарстан, руководство компании решило изменить рецептуру сарделек „Татарские“ и убрать из их состава свинину», — сказано в письме, направленном информагентству.

На прошлой неделе пользователь социальной сети Facebook Азат Сайфутдинов разместил фотографию упаковки «Татарских сарделек», на которой изображена свинья и указано наличие свинины в составе продукта. ИА «Татар-информ» обратилось к агрохолдингу «КОМОС ГРУПП» с просьбой пояснить, почему сардельки со свининой называются «Татарскими».

«Название сарделек „Татарские“ связано с использованием в них мясного сырья от производителя ООО „ТАТМИТ Агро“. Этот современный комплекс по производству свинины, расположенный в селе Шемордан Сабинского района РТ, является основным поставщиком свинины мясокомбинату ООО „Кунгурский“», — говорится в ответе агрохолдинга.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.