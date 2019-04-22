Татарстанцы смогут проголосовать за благоустройство общественных пространств до 15 июня

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). До 15 июня 2019 года на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» продлили онлайн-опрос по выбору общественных пространств — парков, скверов, площадей, набережных, улиц и других территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

«Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться на Портале госуслуг РТ в разделе „Опросы“», — говорится в сообщении.

Респонденты смогут выбрать наиболее приоритетные территории — парки, скверы, площади, набережные, улицы — из представленных вариантов, а также выдвинуть собственные предложения.

Жители Казани выбирают общественные пространства по каждому району города. Участникам голосования на выбор предложен 191 объект республики. После прохождения опроса станут доступны текущие результаты опроса.

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