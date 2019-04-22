Водителя автобуса, который вылетел на «красный» и сбил байкера, будут судить в Казани

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 63-летнего водителя автобуса, который в октябре прошлого года вылетел на «красный» и сбил байкера, будут судить в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«По версии следствия, 1 октября прошлого года 63-летний водитель автобуса "НЕФАЗ" на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина, нарушив правила дорожного движения, выехал на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с мотоциклом, за рулем которого был 39-летний мужчина», – уточнила Олеся Соколова.

В результате ДТП байкер получил множественные травмы и был госпитализирован.

Водителю автобуса предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Свою вину шофер не признал. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в октябре прошлого года в центре Казани водитель автобуса вылетел на «красный» и сбил байкера. Пострадавшего мужчину с множественными переломами ребер госпитализировали.



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