В российский прокат вышел фильм британского режиссера «Нуриев. Белый ворон»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В российский прокат вышел британский фильм «Нуриев. Белый ворон», режиссером которого выступил Рэйф Файнс. Главную роль в картине сыграл солист Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, заслуженный артист Татарстана, танцовщик Олег Ивенко, сообщается на официальном сайте фильма.



Премьера состоялась в рамках 41-го Московского Международного кинофестиваля.



Двухчасовая лента снята на основе биографической книги Джули Кавана о Рудольфе Нуриеве по сценарию Дэвида Хэйра. Ключевой момент фильма связан с решением молодого танцовщика по окончании гастролей Кировского балета в Париже в 1961 году остаться на Западе и не возвращаться в СССР.



Съемки проходили в Санкт-Петербурге, в Париже (Франция) и Сербии. Рэйфу Файнсу разрешили съемку в Эрмитаже – впервые после единственного прецедента, когда Александр Сокуров снимал там ленту «Русский ковчег».



Партнерами Олега Ивенко по фильму стали Рэйф Файнс, который воплотился в роль Александра Пушкина, учителя Рудольфа, актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая жену Пушкина – Ксению, Сергей Полунин исполнил Юрия Соловьева – танцовщика Кировского театра, Равшана Куркова предстала в образе матери Рудольфа и другие известные актеры.

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