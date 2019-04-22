Татар-информ

22 апреля 2019, 20:51

Общество

В Елабуге пройдет городской пасхальный крестный ход

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Общество

В Елабуге пройдет городской пасхальный крестный ход

Торжественное шествие объединит верующих Елабуги и Набережных Челнов.

(Елабуга, 22 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 5 мая в Елабуге будет организован пасхальный крестный ход. Как сообщают в пресс-службе Елабужского благочиния, ставшее уже традиционным молитвенное шествие приурочено к трем праздникам: Светлому Христову Воскресению — Пасхе, Победе в Великой Отечественной войне и Дню чествования великомученика Георгия Победоносца.

В прошлом году торжественное шествие объединило верующих не только Елабуги, но и Набережных Челнов. С пасхальными песнопениями и с иконами по улицам прошагали свыше 300 человек. Начав свой путь от Покровского собора, участники крестного хода прошли мимо здания Елабужского института КФУ, Казанско-Богородицкого женского монастыря, Троицкого кладбища, далее прихожане спустились по Казанской улице, где участники крестного хода прошли мимо Спасского и Никольского соборов, закончив свой путь в Покровском храме.

В этом году крестный ход начнется в 10 часов утра у Покровского собора и пройдет по исторической части города Елабуги.

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