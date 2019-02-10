Татар-информ

22 апреля 2019, 15:46

Общество

Независимую оценку условий оказания услуг во всех социальных организациях РТ проведут за три года

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Общество

Независимую оценку условий оказания услуг во всех социальных организациях РТ проведут за три года

Фото: архив

В 2018 году путем анкетирования и соцопросов было изучено мнение около 83 тыс. человек о деятельности 244 республиканских организаций.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 47-м заседании Госсовета РТ депутаты заслушали итоги впервые проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы. До 2021 года провести независимую оценку планируется во всех социальных организациях республики. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

В прошлом году независимой оценкой условий оказания услуг было охвачено 244 организации социальной сферы. Путем анкетирования и соцопросов было изучено мнение около 83 тыс. человек, рассказала вице-премьер РТ. «В 2018 году по итогам проведения независимой оценки в целом организации получили положительную оценку, – добавила она. – За три года проведение независимой оценки планируется во всех организациях социальной сферы республики».

В прошлом году по результатам исследования средний балл в сфере образования составил 142 из 160 максимальных, в сфере культуры – 84 из 100, в сфере охраны здоровья – порядка 90 из 100, в сфере социального обслуживания – около 95 из 100.

Фазлеева уточнила, что в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве теперь подлежат оценке не услуга и ее качество, а качество условий оказания услуг. Также в Госсовет РТ предоставляется обязательный публичный отчет Президента РТ о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, находящиеся на территории республики.

«В 2019 году планируемый охват государственных организаций независимой оценкой качества составит более 31%. В сфере образования – 20,7%, организаций культуры – 27,9%, медицинских учреждений – 35,8%, соцобслуживания – 35%. Охват муниципальных организаций в сфере культуры и образования независимой оценкой качества в 2019 году составит около 33%», – отметила спикер.

Фазлеева сообщила, что сформированы планы по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки.

На 47-м заседании Госсовета РТ депутаты рассмотрели вопрос об обязательном публичном отчете Президента РТ о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, работающими в Татарстане. 

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