В Казани школьник попал под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Казани 12-летний школьник попал под колеса иномарки, перебегая дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«20 апреля в 14.55 водитель автомобиля "КИА" напротив дома № 15а по проспекту Ямашева, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего ушиб ноги и ссадины головы и рук.



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