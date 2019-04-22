На ярмарках в Казани горожане помимо сельхозпродукции могли купить саженцы и рассаду

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На сельхозярмарках в Казани горожане помимо продовольственных товаров могли купить рассаду и саженцы плодовых деревьев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

По словам заместителя начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Анатолия Никитина, на ярмарочных площадках в столице республики, где проходила торговля продукцией АПК, был представлен широкий ассортимент продуктов и товаров повседневного спроса.

В частности, сельхозпроизводители, фермеры, владельцы частных подворий, предприятия пищевой промышленности предлагали покупателям картофель и овощи, мясо и колбасные изделия, куриные яйца, крупы, макаронные изделия, муку, мед, сахар, молоко на разлив и молочные продукты, сыры, хлеб и кондитерские изделия, другие продовольственные товары.

Также на ярмарочных площадках Казани были представлены продукты «халяль», а в агропромышленном парке «Казань» владельцы дачных участков и садоводы помимо продуктов могли купить рассаду и саженцы плодовых деревьев, сообщили в министерстве.

«В минувшую субботу на сельхозярмарки в Казани, в поселках Октябрьский [технополис "Новая Тура"] и Осиново [торговый центр "Радужный"] Зеленодольского муниципального района, а также Набережных Челнах было завезено сельхозпродукции и продовольственных товаров на 51 млн рублей», – сообщил Анатолий Никитин.

Также он отметил, что следущая ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции, организованная Минсельхозпродом РТ при участии исполкомов муниципалитетов, состоится 27 апреля.

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