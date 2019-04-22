Маленьких красавиц республики отобрали для финала «Мини-мисс Татарстан 2019»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля в Казани состоялся заключительный отборочный тур XVIII Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан 2019», сообщают организаторы.

В течение года в городах и районах республики были организованы зональные конкурсы, победительницы которых стали финалистками республиканского конкурса. Пятилетняя Ясмина Гатина из Казани победила в номинации «Миленькая фея», 11-летняя Альмира Фаскеева стала «Мини-мисс Нижнекамск», 12-летняя Камиля Шабакаева завоевала титул «Мини-мисс Тукаевского района».

Все остальные претендентки на участие в финале имели возможность продемонстрировать свои таланты на заключительном отборочном туре.

На сцену вышли представительницы из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Зеленодольска, Тюлячей, Буинска, Богатых Сабов, Новошешминска, Пестречинского, Балтасинского, Тукаевского, Камско-Устьинского районов и других районов республики.

Девочки в возрасте от пяти до 12 лет пели, танцевали, рассказывали стихи, исполняли гимнастические этюды, демонстрировали актерское мастерство. В состав жюри вошли известные деятели культуры и представители СМИ.



По итогам отборочного тура был определен предварительный состав финалисток конкурса – 43 девочки, которые приступят к репетициям финала. В финале на сцену выйдут тридцать девочек. Окончательный состав финалисток будет определен жюри в процессе подготовки финального шоу.

Также на сайте www.misstatarstan.ru с 1 мая будут размещены фотографии участниц, прошедших отборочный тур, и открыто голосование. Чтобы отдать свой голос, необходимо отправить СМС на номер 5577 с кодовым словом «минимисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Зрительские симпатии».

Финал конкурса состоится 18 мая в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Начало в 16.00 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.