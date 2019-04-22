Татар-информ

22 апреля 2019, 17:08

Общество

Маленьких красавиц республики отобрали для финала «Мини-мисс Татарстан 2019»

Рекомендуем

Общество

Маленьких красавиц республики отобрали для финала «Мини-мисс Татарстан 2019»

В минувшие выходные в Казани был определен предварительный состав финалисток.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 21 апреля в Казани состоялся заключительный отборочный тур XVIII Республиканского детского конкурса красоты и талантов «Мини-мисс Татарстан 2019», сообщают организаторы.

В течение года в городах и районах республики были организованы зональные конкурсы, победительницы которых стали финалистками республиканского конкурса. Пятилетняя Ясмина Гатина из Казани победила в номинации «Миленькая фея», 11-летняя Альмира Фаскеева стала «Мини-мисс Нижнекамск», 12-летняя Камиля Шабакаева завоевала титул «Мини-мисс Тукаевского района».

Все остальные претендентки на участие в финале имели возможность продемонстрировать свои таланты на заключительном отборочном туре.

На сцену вышли представительницы из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Зеленодольска, Тюлячей, Буинска, Богатых Сабов, Новошешминска, Пестречинского, Балтасинского, Тукаевского, Камско-Устьинского районов и других районов республики.

Девочки в возрасте от пяти до 12 лет пели, танцевали, рассказывали стихи, исполняли гимнастические этюды, демонстрировали актерское мастерство. В состав жюри вошли известные деятели культуры и представители СМИ.

По итогам отборочного тура был определен предварительный состав финалисток конкурса – 43 девочки, которые приступят к репетициям финала. В финале на сцену выйдут тридцать девочек. Окончательный состав финалисток будет определен жюри в процессе подготовки финального шоу.

Также на сайте www.misstatarstan.ru с 1 мая будут размещены фотографии участниц, прошедших отборочный тур, и открыто голосование. Чтобы отдать свой голос, необходимо отправить СМС на номер 5577 с кодовым словом «минимисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Зрительские симпатии».

Финал конкурса состоится 18 мая в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Начало в 16.00 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Кунгурский мясокомбинат уберет свинину из состава «Татарских сарделек»
Новости дня
18:02
Минтранс России отследит пассажирские автобусы через систему «Платон»

Эксперимент по контролю межрегиональных перевозок затронет Приволжский федеральный округ.

17:51
Профессор КФУ рассказал о погодной аномалии в Казани в конце недели

К концу недели показатели будут выше нормы на три градуса, отметил Юрий Переведенцев.

17:45
У должника из Казани арестовали iPhone за 20 неоплаченных штрафов

В общей сложности у 25-летнего жителя города накопилось штрафов на 50 тыс. рублей.

17:43
Депутат Госдумы от РТ: Страховые компании должны отчитываться публично

Меры приведут к тому, что страховщики будут заботиться о здоровье пациента, а также будут бороться за каждого клиента, уверен Менделевич.

17:31
На ярмарках в Казани горожане помимо сельхозпродукции могли купить саженцы и рассаду

На сельхозярмарки в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе было завезено продукции и товаров на 51 млн рублей.

17:25
Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Благотворитель года 2018»

Почетную награду за участие банка в масштабной благотворительной деятельности получил Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

17:20
Резидентом челнинской ТОСЭР собирается стать компания по производству медоборудования из Уфы

В ТОСЭР Набережных Челнов сейчас насчитывается 45 резидентов, которые создали 3,2 тысячи рабочих мест.

17:17
В 2019 году в Татарстане отремонтируют на 11 школ больше, чем в прошлом году

По программе капремонта в прошлом году было отремонтировано 28 школ.

17:08
Маленьких красавиц республики отобрали для финала «Мини-мисс Татарстан 2019»

В минувшие выходные в Казани был определен предварительный состав финалисток.

17:03
Казанские медики: Аллергия — это всегда наследственное заболевание

Аллергены у членов семьи могут быть абсолютно разными.

17:01
Кунгурский мясокомбинат уберет свинину из состава «Татарских сарделек»

Руководство компании решило изменить рецептуру сарделек «Татарские» и убрать из их состава свинину.

16:59
В Международном аэропорту «Казань» оштрафовали москвича, который курил в туалете самолета

35-летнего нарушителя доставили в дежурную часть полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

16:51
Татарстанцам ответят на вопросы об организации детского летнего отдыха

Горячая линия будет открыта 13 мая.

16:48
Власти Иннополиса будут регистрировать браки и рождение детей

Ранее регистрацию актов гражданского состояния проводил Верхнеуслонский район РТ.

16:37
Закон о «суверенном рунете» поддержали в Совете Федерации
16:36
Марат Бариев предложил создать единый портал детских лагерей на федеральном уровне

Депутат Госдумы от РТ считает, что сайт с информацией обо всех лагерях страны сделал бы систему детского отдыха качественнее и привлекательнее.

16:29
«Добрые дела никогда не остаются незамеченными»: в Казани наградили «Благотворителей года»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил награды победителям ежегодного республиканского конкурса.

16:29
Исполком Казани окажет помощь в похоронах погибшей в пожаре семьи

Семейную пару и троих детей похоронят на мусульманском кладбище, погибшую бабушку по решению родственников захоронят в Рыбно-Слободском районе.

16:24
Детский аллерголог Казани: Педиатры часто путают аллергию у малышей с ОРВИ

Единственной отличительной чертой сезонной аллергии и ОРВИ является температура.

16:16
Детским лагерям Татарстана будут присваивать звезды по аналогии с отелями

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов сравнил онлайн-сервис по покупке путевок в лагеря с «Букингом», где гостиницам можно присваивать рейтинг.

16:04
Татарстанские команды завоевали две медали на открытом Кубке Чувашии по фитнес-аэробике

Соревнования состоялись в Чебоксарах 21 апреля и были посвящены 550-летию основания города Чебоксары.

15:58
Фаттахов предложил вывести программу по обновлению детских лагерей на федеральный уровень

В Казани проходит всероссийская конференция работников сферы организации отдыха и оздоровления детей.

15:46
Независимую оценку условий оказания услуг во всех социальных организациях РТ проведут за три года

В 2018 году путем анкетирования и соцопросов было изучено мнение около 83 тыс. человек о деятельности 244 республиканских организаций.

15:41
В российский прокат вышел фильм британского режиссера «Нуриев. Белый ворон»

На ММКФ состоялась премьера фильма «Нуриев. Белый ворон», главную роль в котором исполнил казанский танцовщик Олег Ивенко.

15:37
Водителя автобуса, который вылетел на «красный» и сбил байкера, будут судить в Казани

63-летний водитель «НЕФАЗа» свою вину не признал.

События