Более 300 мусульман Арского мухтасибата привели в порядок мечети города

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В минувшие выходные в мухтасибатах республики состоялись весенние субботники, организованные в рамках подготовки к Священному месяцу Рамадан, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



По инициативе представителей Арского мухтасибата мусульманская молодежь привела в порядок Соборную мечеть города. Молодые люди очищали территорию от мусора, подготовили землю для рассадки кустов и цветов, обработали деревья от вредителей и насекомых, а также выполнили другие работы. Всего же в субботниках, прошедших во всех мечетях Арского мухтасибата, приняли участие более трехсот человек.





В преддверии месяца Рамадан в порядок привели и территорию Центральной мечети Пестрецов. Мусульмане Чистопольского мухтасибата и активисты союза мусульманской молодежи убрались на территории медресе «Камалия» и Исламского центра.



На субботник также вышли прихожане мечетей и шакирды медресе Набережных Челнов. По традиции мужчины очистили от мусора территорию мечети, а женщины организовали генеральную уборку внутри здания.



Стартовала уборка и на мусульманских кладбищах. Первыми на субботник вышли мусульмане из Пестречинского и Бугульминского мухтасибатов.

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