(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске 15 судебных приставов стали донорами крови. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Сотрудники отделов судебных приставов по Нижнекамскому району приняли участие в акции "Праздник жизни!", которая была приурочена к Национальному дню донора», – уточнила Лилия Халимова.

Всего кровь сдали 15 сотрудников управления, тем самым существенно пополнив банк крови.

«Судебные приставы стараются регулярного принимать участие в подобных социальных акциях и мероприятиях. Желающих сдать кровь было значительно больше, но по необходимым параметрам смогли стать донорами только 15 человек», – рассказала агентству Лилия Халимова.



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