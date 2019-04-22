В Татарстане на капремонт коровников потратят более 197 млн рублей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). На капитальный ремонт 155 коровников в Татарстане потратят более 197 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступает ГИСУ РТ, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту коровников в 2019 году», — говорится в документе.

Согласно техническому заданию, строители должны будут отремонтировать 71 коровник на 100 голов и 84 — на 200 голов. В рамках капремонта произведут ремонт кровли, оконных проемов, ворот, сетей инженерно-технического обеспечения и выполнят ряд других работ.

Деньги на капитальный ремонт коровников выделят из бюджета республики. Работы планируют завершить к концу 2019 года.

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