Исламский праздник «Изге Болгар жыены» соберет в Болгаре паломников со всей России 15 июня

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 15 июня в городе Болгар Спасского района состоится ежегодное торжество, посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Торжественное мероприятие проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.



На фестиваль ежегодно стекаются многочисленные паломники из разных регионов России и зарубежных стран. В этом году он пройдет на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В нем примут участие руководство Татарстана, представители духовенства, главы муниципальных образований, руководители министерств и ведомств, муфтии российских регионов.



На фестивале состоится концерт с участием творческих коллективов и солистов республики, прозвучит традиционная татарская музыка – мунаджаты, баиты, религиозные песнопения.



Также в этот день состоится финал детского молодежного конкурса «Всероссийские чтения Корана», посвященного 160-летию со дня рождения татарского писателя-просветителя Ризаэддина Фахретдина.



Кроме того, будут организованы «Город мастеров», который включит игровые аттракционы по реконструкции древних ремесел, кулинарии, стрельбе из лука и арбалета, метанию копья и «История письменности» по изучению технологии производства средневековых чернил, арабской каллиграфии. По традиции будет работать ярмарка мастеров народных художественных промыслов.

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