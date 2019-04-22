Аллергологи Казани: Чрезмерная стерильность и злоупотребление антибиотиками приводит к аллергии

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Чрезмерная стерильность и злоупотребление антибиотиками приводит к аллергии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.

«Существует так называемая гигиеническая теория, которая в большей степени объясняет такую высокую распространенность аллергией именно в настоящее время. Связана такая распространенность аллергии с изменившимся образом жизни человека, в большей степени с западным образом жизни. Наша иммунная система теряет ежедневный и интенсивный контакт с естественными ее раздражителями — микробами. Сказывается и высокий уровень стерильности, и частое применение антибиотиков. Так или иначе, в дальнейшем иммунная система начинает реагировать воспалительным иммунным ответом на вполне безобидные компоненты – например, домашнюю пыль», – объяснил специалист.

По словам Лунцова, гигиеническую теорию подтверждают и различные эпидемиологические исследования.

«Они показывают, что аллергия встречается реже в странах не самого высокого уровня развития. Например, в некоторых африканских странах высокая заболеваемость паразитозами, но при этом заболеваемость аллергией там очень низка», – отметил Алексей Лунцов.

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