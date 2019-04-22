Татарстанские команды завоевали две медали на открытом Кубке Чувашии по фитнес-аэробике

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Команды из Татарстана по фитнес-аэробике завоевали «серебро» и «бронзу» в дисциплине «Аэробика» на открытом Кубке Чувашской Республики среди женщин, а также «серебро» в дисциплине «Хип-хоп» среди детей 7 – 13 лет на всероссийском турнире «Волжская журавушка».

«Серебро» досталось командам «Адреналин» и «Акцент», бронзовые награды у Energy team. Татарстан также представляли детские коллективы Brave soul crew и «Торнадо».

«Нам было важно справиться с волнением, собраться и показать судьям и зрителям все, на что мы способны. Для „золота“ не хватило опыта, так как команды, занявшие первое и второе места, приехали в начале апреля с чемпионата России, поэтому и оказались чуть выше. Сейчас мы будем ставить новую программу и готовиться к новому сезону. Следующие соревнования будут только в сентябре, это Кубок России и всероссийские соревнования. Будем работать и стремиться к лучшему», — поделилась участница команды Energy team Ильзида Галимова.

Соревнования состоялись в Чебоксарах 21 апреля и были посвящены 550-летию основания города Чебоксары и 100-летию образования Чувашской автономной области.

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