Татар-информ

22 апреля 2019, 15:23

Общество

В Авиастроительном районе Казани построят дезинфекционную станцию более чем за 72 млн рублей

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Общество

В Авиастроительном районе Казани построят дезинфекционную станцию более чем за 72 млн рублей

Завершить строительство здания планируют до 31 июля 2020 года.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Авиастроительном районе Казани построят дезинфекционную станцию. На ее строительство выделят более 72 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

«Учитывая необходимость строительства в Авиастроительном районе г. Казани объекта бытового обслуживания „Дезинфекционная станция города Казани“, принято постановление Исполнительного комитета № 1057 от 29.03.2019 "О начале строительства объекта бытового обслуживания „Дезинфекционная станция города Казани“"», — сказано в документе.

Согласно техзаданию, здание появится на улице Дементьева. Помимо работ по его возведению, строители должны будут также произвести внутреннюю отделку помещения, наладить сети инженерно-технического обеспечения, благоустроить территорию, обустроить гараж и выполнить ряд других работ.

Заказчиком строительства дезинфекционной станции в Авиастроительном районе выступает МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции» Казани. Завершить возведение объекта планируют до 31 июля 2020 года.

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