Четыре человека, в том числе маленький ребенок, пострадали в результате массовой аварии в Казани

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, пострадали в результате столкновения трех иномарок в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В воскресенье, 21 апреля, в 16.20 водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" напротив дома № 1/10 по улице Дементьева, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "КИА" под управлением 54-летнего водителя», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

От удара немецкую легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Фольксвагеном Джетта».

В результате ДТП предполагаемый виновник ДТП получил рану головы. Также пострадали 31-летний водитель «Фольксвагена Джетта» – у него медики диагностировали ушиб головы – и пассажиры: у его 57-летней пассажирки перелом ключицы, а у 3-летнего ребенка, который также находился в «Джетте», – ушибы головы и века.



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