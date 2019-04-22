Казанские врачи: От аллергии страдают около 15% людей в мире

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). От аллергии в мире страдают около 15% людей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий Республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов.

«Если в начале 20 века аллергия была редким состоянием, не более 0,5% населения болели астмой, то данные последнего десятилетия говорят о том, что заболеваемость аллергией составляет уже 10-15% популяции, а в некоторых странах даже больше. Распространенность сезонной аллергии – повышенная чувствительность к пыльце – составляет также до 10 — 20%. Собственно, можно говорить о том, что заболеваемость аллергией значительно увеличилась», – объяснил Алексей Лунцов.



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