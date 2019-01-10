В Татарстане мероприятия нацпроектов профинансированы на 2,6 млрд рублей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В текущем году на реализацию нацпроектов в Татарстане предусмотрено финансирование в размере 19,6 млрд рублей. На 15 апреля мероприятия профинансированы почти на 2,6 млрд рублей, или 13,3% от общего объема. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Республика участвует в 46 федеральных проектах. На их реализацию в течение трех лет будет направлено более 42 млрд бюджетных средств, в том числе почти 32 млрд – из федерального бюджета, – рассказал глава татарстанского Правительства. – На 15 апреля мероприятия профинансированы почти на 2,6 млрд рублей, или 13,3% от общего объема».

По словам Песошина, Татарстан уже заключил 39 из 46 соглашений о реализации региональных проектов и 32 соглашения на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

«Все региональные проекты, как и Стратегия-2030, сформированы по таким приоритетам, как человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. За каждым проектом закреплены кураторы и ответственные лица. Сейчас к работе активно подключились и депутаты Государственного совета республики, а также наши представители в Госдуме и Совете Федерации», – заключил Премьер-министр РТ.

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