В Казани будут судить водителя «Мазды», который сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Казани будут судить 29-летнего водителя «Мазды», который в середине февраля 2019 года на Сибирском тракте сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП, сообщила ИА «Татар-информ» и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«По версии следствия, ночью 16 февраля 2019 года 29-летний житель Казани сел за руль автомобиля "Мазда" в нетрезвом виде. Двигаясь по Сибирскому тракту в направлении улицы Журналистов, водитель совершил наезд на 32–летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», – рассказала агентству Олеся Соколова.

Позднее было установлено, что предполагаемый виновник смертельного ДТП уже ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Свою вину мужчина полностью признал. Ему предъявлены обвинения по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине февраля на Сибирском тракте в Казани водитель «Мазды» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В результате аварии 32-летний пострадавший скончался. Предполагаемого виновника ДТП задержали. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Казани.



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