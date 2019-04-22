В Казани на время проведения марафона частично перекроют ряд центральных улиц

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В столице Татарстана на время проведения Казанского марафона — 4 и 5 мая — частично ограничат движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба TIMERMAN.

«4-5 мая 2019 года в спортивной столице России состоится Казанский марафон 2019, по маршруту которого для безопасности участников частично ограничат движение транспортных средств», — сказано в сообщении.

С 29 апреля перекроют часть парковки Центрального стадиона, а с 4 мая будут закрыты некоторые участки улиц: Ташаяк, Батурина, ряд участков Кремлевской дамбы и Кремлевской набережной.

5 мая в Казани частично закроют для движения транспорта улицы: Декабристов, Право-Булачную, Ибрагимова, С. Хакима, Чистопольскую, Ф. Амирхана, Вишневского, Н. Ершова, К. Маркса, Большую Красную, Несмелова, Пролетарскую, Лево-Булачную, Пушкина, Марселя Салимжанова, Нурсултана Назарбаева, Х. Такташа, Марджани, С. Сафьян, К. Насыри.

Также в этот день будут перекрыты некоторые участки Чистопольского кольца, моста «Миллениум» и Кировской дамбы.

Улицы закроют в разное время, начиная с 6.00. Окончательно откроют движение транспорта по этим улицам до 14.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках Казанского марафона 2019 будет организован чемпионат России по марафону. Для проведения события привлекут более 500 волонтеров со всего Татарстана.

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