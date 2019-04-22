За почти миллионный долг по алиментам многодетная мать из РТ отправится на исправительные работы

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). За почти миллионный долг по алиментам 41-летняя многодетная мать из Татарстана отправится на исправительные работы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«В суде установлено, что с 2010 года 41-летняя жительница села Базарные Матаки обязана ежемесячно выплачивать средства на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка или иного дохода. Однако женщина уклонилась от уплаты алиментов, материальной помощи детям не оказывала, действий по трудоустройству не предпринимала», – уточнила Олеся Соколова.

За это время долг нерадивой матери превысил 800 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей» и назначил наказание в виде 7 месяцев исправительных работ. Кроме того, должница должна будет отдавать 15% заработной платы в доход государства.



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