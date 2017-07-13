В Татарстане в 2019 году планируется обеспечить жильем 309 детей-сирот и 35 многодетных семей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году планируется обеспечить жильем 309 детей-сирот и 35 многодетных семей. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам главы Правительства РТ, за время действия программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан с 2006 года улучшили жилищные условия 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. «За прошлый год жильем обеспечены 297 детей-сирот и 46 многодетных семей. В текущем году предусмотрены средства для приобретения жилья еще 309 детям-сиротам и 35 многодетным семьям», – добавил он.

Песошин также отметил, что более 33 тыс. многодетных семей обеспечены земельными участками. «При этом остаются вопросы по сокращению дефицита земель в Казани (около 7 тыс. участков) и в Набережных Челнах (около 4,1 тыс.) и обеспечения их инфраструктурой. Эта задача находится на контроле Правительства и органов местного самоуправления», – заключил он.

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