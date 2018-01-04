«Единая Россия» предложила создать в Татарстане программу регулирования числа бездомных животных

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Фракция «Единой России» в Госсовете РТ выступила с инициативой реализовать в Татарстане комплексную программу по регулированию численности бездомных животных. Обращение группы депутатов в адрес Президента РТ сегодня озвучил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

В своем выступлении спикер отметил, что на проблему бездомных животных жители Татарстана жалуются депутатам на каждой встрече. Меры по отлову животных не улучшают ситуацию, поэтому нужен комплексный подход: вакцинация, стерилизация, учет через чипирование и система поиска новых хозяев.

«Это вопрос безопасности людей и гуманного отношения к животным. Мы современное цивилизованное общество и должны в этом вопросе следовать современным практикам, позволяющим регулировать популяцию бездомных животных и при этом обеспечивать безопасность граждан», – отметил Хабибуллин.

По словам депутата, ситуация с бездомными животными остается напряженной. Более 10 тыс. человек обратились с жалобами на укусы бездомных собак. Средств, которые муниципалитеты выделяют на решение проблемы, недостаточно. Хабибуллин подчеркнул, что ситуация требует комплексного системного подхода.

В ходе сессии Госсовета РТ Альберт Хабибуллин подчеркнул, что комплексная программа должна быть разработана при активном участии муниципалитетов и зоозащитных организаций. «Частные зоозащитные организации готовы расширять свою деятельность в рамках государственно-частного партнерства. Целесообразно развивать и использовать инфраструктуру уже существующих частных приютов для животных, рассмотреть возможность поддержки и допуска к муниципальному заказу. Сегодня они полностью существуют на частные пожертвования и гранты», – отметил депутат.

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