В Татарстане в программу по переселению из аварийного жилья будет включено 86 многоквартирных домов

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья до 2025 года планируется включить 86 многоквартирных домов. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Председатель Правительства РТ отметил, что формируется республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года. «В нее планируется включить 86 многоквартирных домов площадью более 20 тыс. квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года», – сказал он.

Сегодня в Казани проходит 47-е заседание Госсовета Татарстана V созыва. Всего в повестку заседания внесено 24 вопроса, в том числе восемь республиканских законопроектов, семь проектов федеральных законов и две законодательные инициативы субъектов РФ.

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