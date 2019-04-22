Татар-информ

22 апреля 2019, 13:05

Происшествия

Очевидцы сняли на видео ДТП под Зеленодольском, где три человека пострадали в перевернувшемся авто

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Происшествия

Очевидцы сняли на видео ДТП под Зеленодольском, где три человека пострадали в перевернувшемся авто

Фото: скриншот видео youtube.com

На 108-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск столкнулись «Форд» и «Ниссан».

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео ДТП под Зеленодольском, где три человека пострадали в перевернувшемся авто. Видеоролик с места происшествия разместили в социальных сетях.

«Авария произошла вчера днем на 108-м километре трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск. По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем "Форда" не уступила дорогу и столкнулась с "Ниссаном". От удара "Форд" отбросило в левый кювет, где машина перевернулась», – рассказал агентству очевидец ДТП.

В результате девушка-водитель и ее пассажирка отделались травмой грудной клетки, еще одного 43-летнего пассажира «Форда» медики увезли с пробитой головой в состоянии комы. В момент ДТП мужчина сидел на заднем сиденье справа.

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