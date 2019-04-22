Россельхознадзор по РТ: «Внедрение „Меркурия“ в системе молочной продукции убьет контрафакт»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Подключение всех предприятий и производителей к автоматизированной мониторинговой системе Госветнадзора «Меркурий» начнется 1 июля 2019 г. Данная система уберет с рынка любую контрафактную продукцию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов.

«Внедрение „Меркурия“ в системе молочной продукции убьет контрафакт. Не будет возможности оформлять документы под чужим именем. У нас часто встречалось, что некоторые производители подделывают известные бренды, которые очень хорошо покупаются в РФ», — отметил представитель Россельхознадзора в Татарстане.

Также ветеринарные надзорные службы разделят подключение к системе «Меркурий» на два этапа. Первый, который начнется 1 июля текущего года, коснется предприятий, занимающихся готовой молочной продукцией, композитной продукцией и рыбной консервацией. Второй этап — кисломолочная продукция — стартует только во второй половине года — 1 ноября 2019 года.

«Хочется отметить, что производителям молочной продукции, оптовым складам необходимо уже сейчас начинать свою интеграцию с „Меркурием“, закупать программы интеграции, так как придется оформлять очень большой объем продукции, а вручную это будет очень тяжело успеть», — добавил Иванов.

Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.