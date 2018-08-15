В Казани пройдет форум «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). 24-25 апреля состоится международный форум «Эффективные системы менеджмент» — ежегодная универсальная дискуссионная площадка, где представители предприятий и организаций, государственных структур, научных организаций, бизнес-элиты и экспертных сообществ могут обсудить современные стратегии управления, вопросы повышения эффективности бизнеса, создания конкурентных преимуществ, обеспечения устойчивого развития экономики.

Организатором форума, впервые проведенного в 2011 году, является Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова.

Форум является событием международного уровня, направленным на поиск инновационных социально-ориентированных направлений развития компаний, площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем и обучения современным управленческим технологиям.

В рамках VIII Международного научно-практического форума пройдет VI Молодежный проект «Мы — за российское качество!» — конкурс эссе (рефератов) и командная игра по бережливому производству (брейн-ринг и канбан). К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций и молодые специалисты предприятий и организаций. Дипломанты и лауреаты конкурса будут награждены ценными подарками и дипломами. Участие в молодежном проекте — бесплатное.

Для руководителей и специалистов организованы четыре тематические площадки: «Промышленность и бизнес в условиях цифровой экономики», «Качество и инновации в здравоохранении», «Университет — территория опережающего развития», «Цифровизация как новое качество государственного управления».

В рамках форума проводятся различные мастер-классы и семинары ведущих российских и зарубежных специалистов.

По итогам проведения форума издается сборник статей, который будет размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.

Приглашаем принять участие в работе форума руководителей и специалистов предприятий и организаций, органов государственной власти, местного самоуправления, студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вузов и научных организаций России и других стран.

Подробнее о программе форума можно узнать на официальном сайте www. ieml.ru/innovation/forum2019 /.

Контактные телефоны: (843) 233-00-22, 233-03-02, 231-84-06, 231-84-07.

Электронная почта: forumkzn@mail.ru.

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