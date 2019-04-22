В Татарстане в 2019 году отремонтируют 26 подростковых клубов и 9 молодежных центров

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году планируется отремонтировать 26 подростковых клубов и около десятка молодежных центров. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В этом году планируется отремонтировать 26 подростковых клубов и девять молодежных центров», – сказал глава татарстанского Правительства.

Песошин отметил, что в прошлом году было отремонтировано 19 детских оздоровительных лагерей, 28 подростковых клубов, шесть молодежных центров.

Премьер-министр РТ также напомнил, что по новой трехлетней республиканской программе «Лето – детям» планируется охватить капремонтом, реконструкцией и строительством 94 детских оздоровительных лагеря с бюджетом около 7 млрд рублей.

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