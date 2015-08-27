Депутаты «Единой России» предложили благоустроить дворы Татарстана

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Фракция «Единой России» в Госсовете Татарстана выступила с предложением реализовать в республике программу благоустройства дворов. Инициативу озвучил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Двор, безусловно, важнейшая часть повседневного комфорта. Благоустройство придомовых территорий должно проходить комплексно. Асфальтирование межквартальных проездов нужно делать в увязке с планированием всего дворового пространства, рекреационных зеленых зон, парковок», – сказал Хабибуллин.

В своем выступлении депутат отметил, что сегодня каждый второй двор в Казани ждет ремонта, асфальтирования, детской или спортивной площадки. При этом в других районах республики доля благоустроенных дворов ещё меньше. По словам Хабибуллина, на встречах с депутатами татарстанцы просят обустроить зеленые зоны, расширить парковочные места, помочь с межеванием и ограждением территории.

Как было озвучено на сессии Госсовета РТ, «Единая Россия» предлагает со следующего года в рамках программы благоустройства общественных пространств предусмотреть средства на благоустройство дворов. По мнению «единороссов», у каждого из 10,8 тыс. дворов в Татарстане должна быть возможность попасть в программу благоустройства. При этом любая работа по благоустройству должна проходить только при полном согласии жильцов. Собственники квартир должны сами решать, где поставить скамейку, где разместить парковку, а также спортивную и детскую площадки.

«Выбор плана двора, стандарта его благоустройства вызовет жаркую полемику, но без нее делать ничего нельзя. Фракция депутатов "Единой России" и региональное отделение готовы взять на себя работу по организации этих встреч, обсуждений. В Татарстане 10,8 тыс. дворов. Жители этих дворов должны договориться, решить и принять дальнейшее участие в самом благоустройстве. Это большая задача, но она нам по силам», – подчеркнул Альберт Хабибуллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.