(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска пыталась продать дом и лишилась 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
В минувшую субботу в полицию обратилась 64-летняя женшина. Она рассказала, что выложила в Интернете информацию о продаже дома, вскоре с ней связался потенциальный клиент.
«Аферист сказал, что готов внести задаток и попросил у женщины реквизиты ее карты. В итоге пенсионерка продиктовала мошеннику личные данные, после чего обнаружила, что с ее счета списаны средства», – рассказали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».