(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Жительница Нижнекамска пыталась продать дом и лишилась 105 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В минувшую субботу в полицию обратилась 64-летняя женшина. Она рассказала, что выложила в Интернете информацию о продаже дома, вскоре с ней связался потенциальный клиент.

«Аферист сказал, что готов внести задаток и попросил у женщины реквизиты ее карты. В итоге пенсионерка продиктовала мошеннику личные данные, после чего обнаружила, что с ее счета списаны средства», – рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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