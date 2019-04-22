Татар-информ

22 апреля 2019, 13:30

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о борьбе с грызунами и профилактике инфекционных заболеваний в РТ

Общество

В ИА «Татар-информ» расскажут о борьбе с грызунами и профилактике инфекционных заболеваний в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 23 апреля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Неотложные меры по борьбе с грызунами и профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний в Республике Татарстан».

В мероприятии примут участие заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Любовь Авдонина, начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Александр Козлов, главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РТ Халит Хаертынов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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