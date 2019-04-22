В ряде домов Приволжского и Советского районов Казани на сутки отключат воду

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В ряде казанских домов на сутки — с 23 по 24 апреля — отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«23 и 24 апреля в некоторых домах Приволжского и Советского районов Казани отключат воду. Это связано с проведением работ по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения и проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Так, с 9.00 23 апреля до 11.00 24 апреля воды не будет в некоторых домах Советского района, расположенных на улицах: Галеева, Академика Губкина, Журналистов, Заря, Каспийская, Академика Кирпичникова, Космонавтов, а также в Сибирском переулке и на улице Николая Ершова, в том числе в детском саду № 349.

С 9.00 до 23.00 24 апреля воду отключат в ряде домов Приволжского района на улицах: Братьев Касимовых, Рихарда Зорге, Сыртлановой, а также Мавлютова, в том числе в международной школе, детском саду № 369 и школе № 127.

Кроме того, в это время в некоторых домах и учреждениях Советского и Приволжского районов планируется понижение давления воды. Жителей просят заранее запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам.

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