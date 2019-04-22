Жители Казани смогут сдать мусор на переработку 28 апреля

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Мобильный пункт приема вторсырья будет работать 28 апреля в торговом центре «Мега», сообщают активисты движения «ЭкоЛогично Казань».

«28 апреля Мобильный пункт в „Меге“. Изменения во времени: 15:00 – 19:00. Ни раньше, ни позже вторсырье не принимаем», — говорится в сообщении.

Движение «ЭкоЛогично» организует мобильный пункт приема вторсырья в последнее воскресенье каждого месяца. Обычно он работал с 15:00 до 20:00.

Казанцы смогут сдать ненужные вещи, макулатуру и пластик. Полный список вещей, которые принимаются на переработку, и инструкция, как подготовить их к сдаче, опубликован в группе «ЭкоЛогично» в соцсети «Вконтакте».

Прошлый мобильный пункт 31 марта стал рекордным по количеству участников, которыми стали почти 750 человек. Волонтерскими силами было собрано и отправлено на дальнейшую переработку свыше 4 тонн вторсырья.

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