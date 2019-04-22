В Зеленодольском районе водитель и два пассажира легковушки пострадали в аварии с грузовиком

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Три человека пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Зеленодольском районе РТ, сообщили очевидцы аварии.

«Оба автомобиля двигались из Казани в сторону Зеленодольска. Возле поселка Новопольский «Лада» 14-й модели столкнулась с "КАМАЗом"», – рассказал очевидец.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в результате ДТП легковой автомобиль получил очень серьезные повреждения, водитель оказался зажат в смятой машине. Мужчину доставали спасатели.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры отечественной легковушки. Причины ДТП устанавливают специалисты.

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