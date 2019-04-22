Татарстанские бадминтонисты завоевали «бронзовые» награды первенства России

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Представители Республики Татарстан стали призерами первенства России по бадминтону до 17 лет благодаря привлечению спортсменов из районов республики. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил главный тренер сборной РТ по бадминтону Игорь Назаров.

«В течение двух лет мы систематизировали нашу подготовку, плотно работали, привлекли ребят из районов Татарстана, чтобы достичь такой результат. Мы сделали очень большой шаг вперед для того, чтобы войти в элиту и бороться с лидерами», — сказал Назаров.

«Бронзу» одиночного разряда среди юношей выиграл Никита Мулеев (Аксубаевский район), среди девушек — Полина Григорьева (Кайбицкий район) и Людмила Усова (Казань). Третьими в женском парном разряде стали Регина Галиева (Нижнекамский район) и Полина Григорьева (Кайбицкий район).

Соревнования прошли с 16 по 19 апреля в Нижегородской области.

Следующий этап для биатлонистов — выступить в Уфе на финале спартакиады учащихся. А затем предстоит подготовиться к первенству Европы, которое пройдет в августе в Польше.

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