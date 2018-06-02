Алексей Песошин о ВСМ: «Как работали, так и продолжаем работать над проектом»

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан продолжает работать над проектом ВСМ Москва – Казань. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, отвечая на вопрос депутата.

«Решения по проекту озвучиваются разные. Принятого решения пока нет, высказываются мнения относительно нужности, эффективности и так далее. Мы как работали, так и продолжаем работать над тем же самым проектом», – сказал председатель Правительства РТ.

Первый участок ВСМ Москва — Казань от столицы до Нижнего Новгорода стоимостью более 620 млрд рублей планируют ввести в эксплуатацию до 2024 года. Всего же протяженность высокоскоростной магистрали составит около 790 км, а скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Минтранс РФ оценивает общий объем инвестиций в ВСМ Москва — Казань в 1,7 трлн рублей.

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