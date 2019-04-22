Муфтий Татарстана назначил советников по международным связям и работе с территориями

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назначил советников по международным связям, а также по работе с мухтасибатами. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Сегодня, 17-го Ша’бана, в резиденции ДУМ РТ состоялось еженедельное производственное совещание. На собрании в числе прочих вопросов глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин объявил о новых кадровых назначениях», — говорится в сообщении.

Так, советником муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) стал Равиль хазрат Зуферов. Он также занимает должности имама-мухтасиба Аксубаевского района и казыя южного региона Татарстана. Советником муфтия РТ по международным связям назначен Салих хазрат Ибрагимов. С 2017 года он занимает должность главы Нижнекамского мухтасибата.

Осуществлять свою новую деятельность советники муфтия будут без отрыва от основных задач на своих постах.

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