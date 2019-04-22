Татар-информ

22 апреля 2019, 11:43

Происшествия

В Казани на пожаре в гараже погиб пожилой мужчина

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Происшествия

В Казани на пожаре в гараже погиб пожилой мужчина

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Казани на пожаре в гараже погиб пожилой мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера утром в МЧС поступило сообщение о том, что в Константиновке горит гараж и баня на Привольной улице. На тушение отправились пожарные ПСЧ № 6. На месте огнеборцев никто не встречал, из чердачного пространства гаража валил дым, а дверь была открыта», – рассказали в МЧС.

Пожарные справились с огнем за пять минут. В процессе разбора сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 63-летнего мужчины.

В результате случившегося на площади 10 квадратных метров выгорело чердачное перекрытие гаража. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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