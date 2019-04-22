В Верхнеуслонском районе самые меткие стрелки сразились в этапе Кубка Татарстана

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). На стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе состоялся розыгрыш третьего этапа Кубка Татарстана по стендовой стрельбе. В соревнованиях приняли участие около ста стрелков, среди которых было разыграно пять комплектов наград, сообщает Федерациия пулевой и стендовой стрельбы РТ.



В ските среди юниоров сильнейшим стрелком стал Артем Глотов, поразивший 113 мишеней из 125, а в финале на одну тарелочку опередил лидера квалификации Петра Егорова, 53 – 52. Салават Садыков завоевал «бронзу», 107 + 42.



В мужском турнире на круглом стенде победу одержал Кирилл Лявин, 107 + 55. Лидер квалификации Сергей Демин завоевал «серебро», 121 + 54, Олег Вахтуров – «бронзу», 114 + 43.

В женском ските самым метким стрелком стала Регина Шакирова, 112 + 53. В финале она опередила Елизавету Евграфову, 53 – 49. Алина Фазылзянова поднялась на третью ступень пьедестала почета, 109 + 42.



На траншее среди мужчин победил Артем Молостов, 104 + 38. Александр Лукоянов занял второе место, 106 + 33, а лидер квалификации Кирилл Маслов оказался на третьем месте, 108 + 27.

Среди женщин «золото» завоевала Мария Трофимова, 96 + 39. Алина Ахатова взяла второе место, 96 + 36, а Юлита Егорова стала третьей.

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