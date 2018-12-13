Песошин: В 2021 году планируется полностью решить вопрос по существующим проблемным домам дольщиков

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Правительство Татарстана планирует полностью решить проблему обманутых дольщиков в республике к 2021 году. В текущем году ожидается завершение строительства 12 объектов. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«В 2021 году вопрос по существующим проблемным объектам планируется решить полностью», – сказал глава татарстанского Правительства.

По его словам, в прошлом году благодаря принимаемым мерам введено в эксплуатацию пять проблемных жилых домов в Казани, Набережных Челнах и Бавлах на 517 квартир. По словам Песошина, свои права восстановили 424 дольщика, а проблемными остаются 24 дома, в которых приобрели квартиры более 4 тыс. будущих собственников жилья.

Он подчеркнул, что выработан основной механизм завершения таких объектов путем передачи компенсационных земельных участков в аренду без проведения торгов вновь привлеченным инвесторам. Кроме того, в настоящее время совместно с федеральным центром прорабатывается вопрос привлечения на указанные цели федеральных средств в объеме около 7 млрд рублей, добавил он.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан для финансирования строительства, будут обязаны использовать эскроу-счета. Таким образом деньгами дольщиков застройщики смогут воспользоваться только по окончании строительства.

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