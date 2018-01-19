Алексей Песошин: В Татарстане до конца 2019 года обновят весь парк скорой помощи

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Правительством Татарстана принято решение обновить в 2019 году весь автопарк скорой помощи в Татарстане, на эти цели из бюджета будет выделено около 865 млн рублей. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 47-м заседании Госсовета РТ.

«В текущем году принято решение обновить весь автопарк скорой медицинской помощи. На эти цели из республиканского бюджета будет направлено почти 865 млн рублей. Все это позволит повысить доступность и объемы медицинской помощи населению», – сказал Песошин.

По словам руководителя Правительства РТ, в 2018 году на развитие системы здравоохранения Татарстана было направлено более 65 млрд рублей, из которых 24 млрд рублей выделено за счет средств консолидированного бюджета республики.

«Завершена не имеющая аналогов в стране двухлетняя программа по ремонту и оснащению современным оборудованием всех 2017 поликлиник Татарстана. На эти цели было направлено 7,8 млрд рублей. Продолжено развитие первичной сети на селе, построено 36 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, введены в эксплуатацию Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер Казани и детская поликлиника в Чистополе», – перечислил Премьер-министр РТ.

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