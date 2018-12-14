Алексей Песошин: На чемпионат WorldSkills-2019 Татарстан получит из бюджета РФ около 4,6 млрд рублей

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На реализацию национальных проектов в Татарстане в текущем году выделено 19,6 млрд рублей, из которых около 4,6 млрд рублей предусмотрено на проведение мирового чемпионата WorldSkills. Об этом сообщил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Новым импульсом для роста экономики и качества жизни является реализация национальных проектов. Президент страны ставит перед нами масштабные задачи, – сказал глава Правительства РТ. – На текущий год предусмотрено финансирование в 19,6 млрд рублей, из которых около 4,6 млрд рублей – на проведение мирового чемпионата WorldSkills».

По словам Песошина, Татарстан участвует в 46 федеральных проектах. На их реализацию в течение трех лет будет направлено более 42 млрд рублей бюджетных средств, в том числе почти 32 млрд рублей – из федерального бюджета.

«На 15 апреля мероприятия профинансированы почти на 2,6 млрд, что составляет 13,3% от общего объема. В настоящее время республикой заключены 39 из 46 соглашений на реализацию региональных проектов, в которых закреплены обязательства по достижению целевых показателей, и 32 соглашения на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», – отметил Премьер-министр РТ.

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