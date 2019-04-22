Мэрия Казани: Садоводческие маршруты начнут работать с 27 апреля

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Шесть садоводческих маршрутов начнут работать с 27 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Традиционно в весенний период с 27 апреля для садоводов города организуется движение шести сезонных садоводческих маршрутов», — рассказал спикер.

Маршруты заработают в направлениях жилого массива Дербышки, садовых обществ «Крутушка», «Текстильщик», «Горизонт» («Жирокомбинат») и сел Дальние сады, Новое Шигалеево с традиционных точек отправления.

Также Хисамутдинов сообщил, что перевозчики будут сами устанавливать стоимость проезда и наличие льгот.

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