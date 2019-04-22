Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Наталии.

«Торжественная церемония бракосочетания состоялась сегодня утром. Мероприятие прошло в близком кругу», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что режиссер находится в бракоразводном процессе с художником по костюмам Варварой Авдюшко. В феврале Тимур Бекмамбетов поделился в своем профиле в Instagram`e совместной фотографией с Наталией Фишман. На снимке мэтр отечественного кинематографа нежно обнимает помощника Президента РТ за талию.

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