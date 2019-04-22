В шести районах Казани 23 апреля временно отключат свет

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Завтра, 23 апреля, в некоторых домах шести районов Казани на время отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживания оборудования распределительных сетей.

С 8.00 до 17.00 света не будет в частном секторе Авиастроительного района по улицам Заречная и Поперечно-Заречная и в Ново-Савиновском районе по улице Лаврентьева, 8, 8а.

В это время без света также останутся некоторые дома Кировского района по улицам: Аулак, Боевая, Западная, Залесная, Йолдызлы, Лагерная, Плужная, Поперечно-Боевая, Прудная, Слесарная, Стожки и Узянле.

Дома частного сектора Приволжского района по улицам: Бригадная, Оренбургский проезд, Сабит, а также в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

Дома поселка Вознесенское Советского района по улицам: 1-й Ноксинский переулок, 2-й Ноксинский переулок, 3-й Ноксинский переулок, 4-й Ноксинский переулок, 6-й Ноксинский переулок, Дмитрия Менделеева, Туры.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Вахитовском районе по улицам: Болгар, Ирек, Камала, Ново-Вахитовская, Якуба.

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