Георгиевские ленточки начнут раздавать жителям Казани с 25 апреля на улице Баумана

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Акция «Георгиевская ленточка» стартует 25 апреля на улице Баумана в Казани. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Айрат Фаизов на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Активисты казанского отделения „Волонтеры Победы“ и Казанского центра развития добровольчества приступят к раздаче [георгиевских] ленточек на улице Баумана. Праздничный старт акции будет дан 25 апреля в 9:30 Маршем добра, который объединит всех неравнодушных участников школ, среднеспециальных учебных заведений и членов общественных организаций», — сказал Фаизов.

После Марша добра состоится торжественное разрезание георгиевской ленточки, после чего акция накроет всю Казань. Вплоть до 9 мая получить свою ленточку горожане смогут на ул. Баумана возле часов, возле центра семьи «Казан» и театра им. Камала. Символы Победы также будут дарить в парке им. Горького, парке Петрова, парке им. Урицкого, парке «Крылья Советов», парке Победы и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Георгиевская ленточка является символом и данью памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность соотечественникам, отдавшим все для фронта. Это символ уважения ветеранов и гордость за Великую Победу.

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