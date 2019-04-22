Депутаты Госсовета Татарстана почтили минутой молчания память погибших на пожаре в Казани

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 47-м заседании Госсовета Татарстана депутаты почтили минутой молчания память погибших на пожаре в Казани.

Глава парламента республики Фарид Мухаметшин напомнил, что ночью в столице Татарстана произошел пожар, в котором погибли шесть человек. «Это очень серьезная трагедия. Я разговаривал с представителями правоохранительных органов, следственные мероприятия начались. Администрацией Казани будет оказана всяческая поддержка», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня ночью на Пестеля в Авиастроительном районе Казани загорелся дом. В процессе тушения огнеборцы обнаружили тела престарелой женщины, супружеской пары, двух мальчиков школьного возраста и девятимесячной девочки.

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