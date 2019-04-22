На ремонт шести детских образовательных учреждений в Татарстане потратят более 117 млн рублей

(Казань, 9 апреля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане планируют отремонтировать шесть детских образовательных учреждений за 117,7 млн рублей. Заказчиком по тендеру выступает ГИСУ РТ, сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту, в том числе установка и монтаж оборудования», — говорится в сообщении.

Согласно техзаданию, строители должны будут отремонтировать окна, двери, сети центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацию, вентиляцию, систему кондиционирования, кровлю, фасад и многое другое.

Так, капитальный ремонт планируют сделать в Костенеевской СОШ Елабужского района, мензелинских СОШ № 2 и № 3, Сардекбашской СОШ им. Г. Гарифуллина, а также детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Каскад» (с. Дубъязы), и казанской ДМШ № 1 им. Чайковского.

Деньги на капитальный ремонт школ выделят из бюджета города и республики.

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