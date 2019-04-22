Агрофирма из Мамадышского района задолжала работникам полмиллиона рублей за неиспользованный отпуск

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Сельхозпредприятие из Мамадышского района задолжало работникам полмиллиона рублей за неиспользованный отпуск, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«Прокуратура выяснила, что в агрофирме "Омара" не соблюдаются сроки выплат зарплат, никакой компенсации за это не начисляют, отпускные также оплачиваются несвоевременно, с тремя уволенными работниками не произвели окончательный расчет», – рассказала Соколова.

Выяснилось также, что шести работникам предприятия не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 526 тысяч рублей, а в трудовых договорах работников не оговорены условия оплаты труда.

В итоге главбух организации был привлечен к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя «Омары» возбудили административное дело о нарушении трудового законодательства.

После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников агрофирмы были восстановлены.

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